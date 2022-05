Beim Wenden Motorradfahrer angefahren

Nr. 1020

Beim Wenden hat ein Autofahrer gestern Abend in Friedrichshain einen Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 37-jährige Autofahrer auf der Ebertystraße von der Landsberger Allee kommend in Richtung Eldenaer Straße. Unmittelbar hinter der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Ebertystraße wendete der Mann gegen 20.15 Uhr mit seinem Fahrzeug und fuhr dabei den auf der Ebertystraße entgegenkommenden Motorradfahrer im Alter von 60 Jahren an. Bei dem Sturz erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wegen der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Ebertystraße zwischen der Landsberger Allee und Heidenfeldstraße für knapp zwei Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 5 (Süd).