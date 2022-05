Nr. 1013

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach Waldemar Funk. Der 33-Jährige lebt in einem Pflegeheim in Berlin-Lankwitz und wird dort seit dem 26. April 2022 vermisst. Waldemar Funk leidet an Schizophrenie und benötigt Medikamente. Er ist orientierungs- und hilflos, eher zurückhaltend und könnte durch Selbstgespräche auffallen. Sein derzeitiges äußeres Erscheinungsbild könnte von seinem Aussehen auf dem Foto stärker abweichen.