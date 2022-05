Nr. 1012

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein Radfahrer in der vergangenen Nacht, in Rummelsburg, und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Nach Angaben der ihn behandelnden Ärztin könne sich der 52-Jährige nicht an den Unfall, der sich gegen 2.15 Uhr im Paul-und-Paula-Ufer ereignet haben soll, erinnern. Mutmaßlich von Zeugen alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann schließlich in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang, dauern an und werden vom Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost) geführt.