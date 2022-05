Bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Nr. 1011

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 16 in Prenzlauer Berg zu einem schwer verletzten Mann in der Stubbenkammerstraße alarmiert. Zeugen hatten gegen 0.15 Uhr vor einer Bar an der Prenzlauer Allee Ecke Stubbenkammerstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von bis zu zehn Personen und einem 25-Jährigen beobachtet, bei der dieser eine Wunde am Oberkörper davontrug und die Polizei gerufen. Die Funkwagenbesatzung traf den Mann in einem Wohnhaus an, in das er geflüchtet war. Er kam zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die anderen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen entkamen unerkannt. Wie und womit der Mann verletzt wurde, ist Teil der Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen hat.