16-Jähriger mit Flasche in U-Bahn angegriffen

Nr. 1010

Gestern Abend wurde in Biesdorf ein Jugendlicher mit einer Flasche angegriffen. Nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen beschuldigte ein 39-jähriger Mann gegen 21.10 Uhr in einem U-Bahnwaggon am U-Bahnhof Biesdorf einen 16-Jährigen und seine beiden jugendlichen Begleiter zu laut gewesen zu sein. Aus den verbalen Streitigkeiten soll sich eine Schubserei entwickelt haben, in deren Verlauf der Mann dem 16-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen haben soll. Sein 17-jähriger Begleiter soll bei der Auseinandersetzung einen Tritt gegen sein Bein erhalten haben. Nachdem der Zug durch eine Notbremsung zum Stehen kam, nahmen alarmierte Polizeikräfte den Tatverdächtigen am U-Bahnhof Wuhletal vorläufig fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Eine bei ihm durchgeführte freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde er anschließend wieder entlassen. Der 16-Jährige begab sich mit leichten Verletzungen selbstständig in ärztliche Behandlung, sonst wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).