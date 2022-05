Vermisste Jugendliche wieder angetroffen

Nr. 1006

Die vermisste 17-Jährige konnte gestern durch Polizeieinsatzkräfte wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizeimeldung Nr. 0996 vom 9. Mai 2022: Jugendliche aus Krankenhaus vermisst:

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bat die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Jugendlichen.

Seit Donnerstag, den 5. Mai 2022, wurde die 17-Jährige vermisst. Die Jugendliche, die in Marienfelde wohnt, ist psychisch erkrankt und suizidgefährdet und war in einem Krankenhaus in Wedding in stationärer Behandlung. Gegen 16.15 Uhr soll die Vermisste die Klinik verlassen haben und konnte seitdem nicht mehr angetroffen werden.

Die 17-Jährige ist etwa 156 cm groß und von kräftiger Statur. Am Donnerstag war sie mit einer schwarzen Hose und einer grünen Trainingsjacke gekleidet. Ein Mobiltelefon, Ausweispapiere oder Geld hatte sie nicht dabei.