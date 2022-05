Nr. 1005

In Lankwitz soll es gestern zu einer rassistischen Beleidigung gegenüber einem Busfahrer gekommen sein. Nach Angaben des 62-jährigen Fahrers des S-Bahn- Ersatzverkehrs, sei er um 12.26 Uhr verspätet am S-Bahnhof Lankwitz eingetroffen. Eine 28-Jährige, die sich über die Verspätung aufregte, soll den Mann daraufhin rassistisch beleidigt haben. Der Busfahrer zeigte die Beleidigung im Nachgang an. Die Frau erstattete ihrerseits Anzeige wegen einer Nötigung, da sie angab, von dem Mann zunächst nicht aus dem Bus gelassen worden zu sein. Videoaufnahmen wurden gesichert, die Ermittlungen dauern an.