Nr. 1003

In der vergangenen Nacht überfiel ein bisher Unbekannter einen Spätkauf in Moabit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann den Laden in der Perleberger Straße um kurz vor 23 Uhr, bedrohte die dort anwesende 20-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Dieses übergab sie ihm aus der Kasse und der mutmaßliche Räuber flüchtete anschließend mit seiner Beute aus dem Geschäft in Richtung Lehrter Straße. Die Angestellte blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 hat die weiteren Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen.