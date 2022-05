Aufmerksamer Nachbar folgt mutmaßlichen Wohnungseinbrechern

Nr. 1002

Der Aufmerksamkeit eines Ehepaares ist es zu verdanken, dass gestern Vormittag zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Neukölln festgenommen wurden. Gegen 10.25 Uhr hörte die 36-jährige Zeugin in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jonasstraße dumpfe Geräusche aus dem Treppenhaus des Seitenflügels und sah wenig später ihr unbekannte Personen durch das Fenster in der Wohnung einer Nachbarin. Ihr 44-jähriger Ehemann begab sich zum Seitenflügel und traf auf zwei ihm unbekannte Männer, denen er kurz folgte. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 nahmen wenig später die beiden jungen Männer, 20 und 21 Jahre alt, in der Nähe des Wohnhauses fest. Bei der Durchsuchung der beiden Festgenommenen fanden die Kräfte mutmaßliches Diebesgut aus der Wohnung, dessen Eingangstür gewaltsam geöffnet worden war. Das Duo wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernahm.