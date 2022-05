Nr. 0994

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat in der vergangenen Nacht die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung in Britz übernommen. Anwohnende des Buckower Damms entdeckten gegen 2 Uhr insgesamt sieben in Brand stehende Firmen-Transporter auf einem frei zugänglichen Anwohnerparkplatz. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten die Fahrzeuge, die allesamt vollständig ausbrannten. An einem weiteren Auto entstand durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.