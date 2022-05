Verdächtiger Gegenstand vor Gebäude einer russischen Nachrichtenagentur

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0993

Nach dem Wurf einer leeren Bierflasche, durch Unbekannte, auf die Fassade eines Gebäudes in der Lepsiusstraße, in Steglitz, in dem sich auch die Nebenstelle einer russischen Nachrichtenagentur befindet, haben Polizeikräfte bei der anschließenden Begehung des Hauses, um 17.30 Uhr, in einem Lichtschacht, einen verdächtigen Gegenstand gefunden.

Bei dem im Lichtschacht vor dem Fenster eines Lagerkellers entdeckten Gegenstand handelte es sich dem äußeren Anschein nach um einen Brandsatz. Da eine Gefährdung der Anwohnenden nicht auszuschließen war, erfolgte eine Zerstörung noch vor Ort, durch Angehörige der Kriminaltechnik des Landeskriminalamts. Tatsächliche Gefährlichkeit und etwaige Tatmotivation sind Gegenstand der andauernden, umfassenden Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt und der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.