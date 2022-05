Festnahme eines Tatverdächtigen bei Schwerpunkteinsatz gegen Fahrraddiebstahl

Nr. 0992

Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 21 haben in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Hakenfelde festgenommen.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen seit dem vergangenen Dienstag an einem Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahles in Hakenfelde teil. Gegen 1 Uhr sahen die Fahnderinnen und Fahnder einen Mann in der Cautiusstraße, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte und es anschließend mitnahm. Weit kam der 32-Jährige mit der Beute jedoch nicht, die Einsatzkräfte nahmen ihn kurz darauf fest. Bei sich hatte der Festgenommene mehrere Werkzeuge zum Aufbrechen von Fahrradschlössern. Eine durch die Staatsanwaltschaft Berlin angeordnete Wohnungsdurchsuchung verlief erfolgreich, bei dem mutmaßlichen Fahrraddieb fanden die Einsatzkräfte vier weitere mutmaßlich gestohlene Fahrräder. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Festgenommene kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung und anschließend wieder auf freien Fuß.