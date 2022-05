Nr. 0988

Bei einem Brand eines Fahrzeuges heute früh in Kreuzberg, trug dieses erhebliche Beschädigungen davon. Gegen 3.40 Uhr bemerkte ein Autofahrer den in Flammen stehenden Geländewagen und alarmierte die Polizei und die Berliner Feuerwehr zur Reichenberger Straße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das brennende Fahrzeug. Ein daneben geparktes Auto wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war die Reichenberger Straße zwischen Glogauer Straße und Ratiborstraße für knapp eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.