Mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Nr. 0983

In Schöneberg nahmen gestern Abend Polizeikräfte zwei mutmaßliche Autodiebe fest. Zunächst hatte ein Zeuge die Polizei gegen 22 Uhr wegen der auffällig verkehrswidrigen Fahrweise eines Mercedes alarmiert. Besagten Wagen fanden die Einsatzkräfte wenig später abgestellt in der Frobenstraße auf. Der Wagen war unverschlossen. In unmittelbarer Nähe des Mercedes hielt sich ein 43-Jähriger auf, der angab, es würde sich um sein Fahrzeug handeln. Es sei ihm geschenkt worden. Der ermittelte Halter des Autos gab telefonisch jedoch an, dass ihm sein Wagen gestohlen worden sei. Der 43-Jährige, sowie der durch Zeugen identifizierte Fahrer des Autos, ein 27-Jähriger, wurden daraufhin wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls festgenommen. Gegen den Fahrer wurde zudem noch eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geschrieben. Beide Männer wurden nach erkennungsdienstlichen Behandlungen für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert.