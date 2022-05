Nr. 0982

Gestern früh erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain schwere Verletzungen. Zeugenaussagen nach, befuhr der 59-Jährige mit seinem Motorrad gegen 6.10 Uhr die Boxhagener Straße in Richtung Warschauer Straße, als er auf der nassen Fahrbahn, auf den dortigen Tramgleisen der Linie M21, zu Boden stürzte. Der Mann erlitt durch den Sturz Lungenverletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weitere Unfallbearbeitung.