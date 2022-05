Scheiben von drei Fahrzeugen eingeschlagen

Nr. 0980

In Biesdorf wurde in der vergangenen Nacht ein 27 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, dort kurz zuvor in drei Pkw eingebrochen zu sein. Ein Zeuge alarmierte gegen 22.20 Uhr die Polizei in die Oberfeldstraße, nachdem er den späteren Tatverdächtigen dabei beobachtet hatte, wie dieser bei zwei Fahrzeugen Seitenscheiben eingeschlagen und dies bei einem weiteren Fahrzeug versucht habe. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 nahmen den Mann kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe der Tatorte fest. Er wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er nach erkennungsdienstlicher Behandlung und einer Blutentnahme entlassen wurde. Ein zuvor durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest hatte einen Wert von etwa 2 Promille ergeben. In der Oberfeldstraße stellten die Beamtinnen und Beamten beschädigte Scheiben an zwei Fahrzeugen der Marke Mercedes Benz sowie an einem VW-Transporter fest. Ob der Tatverdächtige aus den Fahrzeugen etwas entwendet hat, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen hat.