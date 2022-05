Nr. 0976

In der vergangenen Nacht brannte in Britz ein geparkter Transporter. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden mehrere Anwohner des Buckower Damms gegen 0.50 Uhr durch laute Knallgeräuschen auf einen dort geparkten und in Flammen stehenden Transporter aufmerksam. Daraufhin alarmierten sie Feuerwehr und Polizei. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.