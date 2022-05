Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen

Nr. 0971

Tödliche Verletzungen erlitt in der vergangenen Nacht ein Motorradfahrer in Neukölln. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 58-jähriger Mann mit seinem Geländewagen gegen 1.35 Uhr auf der Hermannstraße, aus Richtung Hermannplatz kommend, unterwegs. An der Einmündung Hermannstraße/Boddinstraße bog er nach links in die Boddinstraße ab. Dabei stieß er mit einem 39-jährigen Motorradfahrer zusammen, der die Hermannstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Durch die Kollision erlitt der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen, an denen er später in einem Krankenhaus verstarb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten war die Hermannstraße in der Zeit von 1.35 Uhr bis 8.20 Uhr zwischen Herrfurthstraße und Flughafenstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.