Auto kam von Fahrbahn ab

Nr. 0970

In der vergangenen Nacht kam ein Autofahrer in Wilhelmstadt von der Straße ab, prallte gegen ein geparktes Auto und kippte mit seinem Fahrzeug in der Folge auf die Seite. Nach eigenen Angaben soll der 29-jährige Autofahrer gegen 2.40 Uhr mit seinem gleichaltrigen Beifahrer zu schnell auf der Havelchaussee in Fahrtrichtung Teltower Straße unterwegs gewesen sein, als er in der Kurve auf Höhe des Elbgrabenwegs von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto bevor er mit seinem Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Auf Grund der Wucht des Zusammenstoßes wurden insgesamt sechs geparkte Autos ineinandergeschoben. Rettungskräfte brachten den Fahrer mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Folglich wurde der Führschein des alkoholisierten Mannes beschlagnahmt. Sein Beifahrer erlitt Verletzungen am Bein und wurde ambulant behandelt. Hinweise, dass andere Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert gewesen sein könnten, liegen nicht vor. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen wurde die Havelchaussee zwischen Ruhlebener Straße und Angerburger Allee, in der Zeit von 02.45 Uhr bis 04.40 Uhr, voll gesperrt. Die Verkehrsermittlerinnen und Verkehrsermittler der Polizeidirektion 2 (West) führen die weiteren Ermittlungen.