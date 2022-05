Vier Schwerverletzte nach Unfall auf einer Kreuzung

Nr. 0967

Bei einem Verkehrsunfall in Wedding wurden gestern Abend vier Personen schwer verletzt. Den aktuellen Informationen zufolge war ein 41-jähriger kurz nach 18 Uhr mit seinem VW Up die Markstraße in Richtung Reinickendorfer Straße gefahren. Auf der Kreuzung der Osloer Straße und der Seestraße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem 36-jährigen, der mit seinem VW Golf von der Osloer Straße in Richtung Seestraße fuhr. Die beiden Unfallfahrer erlitten schwere Rumpfverletzungen, die 28-jährige Beifahrerin und der 4-jährige Mitinsasse des 36-jährigen Golf-Fahrers schwere Kopf- und Rumpfverletzungen. Alle vier kamen in ein Krankenhaus in dem sie stationär aufgenommen wurden. Der VW Up des 41-jährigen war nach der Kollision auf die Mittelinsel und dort gegen einen Ampelmast geschleudert worden. Der dabei abgebrochene Mast beeinträchtigte den Tram-Verkehr der Linien M13 und 50. Die Unfallaufnahme machte zusätzlich eine Teilsperrung der Unfallkreuzung notwendig. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall führt nun das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).