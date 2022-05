Ohne Führerschein mit gestohlenem Roller unterwegs

Nr. 0959

In Buckow und Rudow war heute früh ein 18-Jähriger ohne Führerschein auf einem gestohlenen Motorroller unterwegs. Gegen 4.50 Uhr fiel Polizeikräften der Motorroller in der Johannisthaler Chaussee/Rudower Straße auf, weil dieser, besetzt mit dem 18-Jährigen und dessen bisher unbekanntem Sozius, entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Als die Polizeikräfte den Fahrer ansprachen, soll dieser nach ersten Erkenntnissen stark beschleunigt haben und über den Rad- und Gehweg der Rudower Straße gefahren sein, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Die Einsatzkräfte stellten sich daraufhin im Bereich der Zadekstraße quer zum Gehweg auf. Der Rollerfahrer fuhr über den Gehweg wieder auf die Fahrbahn, war aber so schnell unterwegs, dass er mit dem Einsatzfahrzeug zusammenstieß und stürzte. Sein Sozius ergriff sofort zu Fuß die Flucht., der 18-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus, in dem ihm auch Blut abgenommen wurde, da der Verdacht bestand, dass er Betäubungsmittel konsumiert haben könnte, konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. An Roller und Polizeifahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Besitzer des Motorrollers wurde informiert.