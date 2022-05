Einsatz vor Spätkauf

Nr. 0949

Vorgestern Abend riefen Gäste eines Spätkaufs in Friedrichshain die Polizei, da ein Mann angegriffen sowie verletzt worden sei und sich der Tatverdächtige noch am Tatort aufhalten würde.

Den bei dem Geschäft in der Neuen Bahnhofstraße eintreffenden Kräften des Polizeiabschnitts 51 gegenüber gaben die Zeuginnen und Zeugen an, dass sich gegen 22.20 Uhr eine größere Personengruppe vom Bahnhof Ostkreuz kommend beim Spätkauf einfand. Aus der Gruppe soll sich ein 30-Jähriger gelöst haben, sei auf einen wohnungslosen Mann zugegangen und habe sich mit diesem innig geküsst. Im weiteren Verlauf habe der 30-Jährige den gleichaltrigen Mann dann unvermittelt geschlagen. Er wurde dadurch im Gesicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Den tatverdächtigen Mann stellten die Einsatzkräfte in der Nähe des Spätkaufs, als er sich wiederum mit einer Frau innig küsste. Bei der Aufnahme seiner Personalien wirkte der 30-Jährige stark alkoholisiert. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Im Zuge der Überprüfung wies sich der 30-Jährige als Mitarbeiter der Polizei Berlin aus. Ihn erwarten nun Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie dienstrechtliche Folgen. Das für Beamtendelikte zuständige Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.