Mann überschlägt sich mit Pkw

Nr. 0948

Bei einem Verkehrsunfall in Marzahn wurde ein 21-jähriger Mann in der vergangenen Nacht schwer verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen befuhr der Mann mit einem Mazda gegen 23.25 Uhr die Märkische Allee stadteinwärts. In Höhe der Raoul-Wallenberg-Straße verlor er aus bisher noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, raste über den Gehweg, stieß gegen ein Haltestellenschild, einen Zaun und einen Sperrbügel und geriet auf einen Parkplatz, wo sich das Auto schließlich überschlug. Der Fahrer wurde dabei aus dem Pkw auf den Parkplatz geschleudert und bleib schwer verletzt liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann mit diversen Knochenbrüchen und inneren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Da der Verletzte alkoholisiert wirkte, wurde dort eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.