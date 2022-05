Nr. 0945

In Pankow brannte heute früh ein Transporter. Gegen 6.10 Uhr bemerkte ein Passant in der Forchheimer Straße die Flammen an dem dort geparkten Mercedes einer Leihfirma und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Führerhaus und der Motorraum vollständig ausbrannten. Ein vor dem Transporter abgestellter Fiat wurde durch die Hitze im Heckbereich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen.