Nr. 0944

Bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg-Nord wurde gestern Mittag ein junger Radfahrer schwer verletzt. Den aktuellen Informationen zufolge war der 22-Jährige mit seinem Rad gegen 13.10 Uhr parallel zur Autobahnabfahrt an der Anschlussstelle Saatwinkler Damm in Richtung Saatwinkler Damm gefahren. Bei der Auffahrt auf die Autobahn in Richtung Reinickendorf erfasste ein 46-jähriger Pkw-Fahrer den fahrradfahrenden jungen Mann dabei mit seinem Pkw. Der 22-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Kopf- und Rumpfverletzungen, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus nach sich zogen. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).