Raub in Spätkauf – Tatverdächtige flüchtig

Nr. 0943

Der Angestellte eines Spätkaufs hat in der vergangenen Nacht wegen eines Raubüberfalls die Polizei nach Prenzlauer Berg gerufen. Den Aussagen des 38-Jährigen zufolge sollen gegen 0.45 Uhr drei mit Mund-Nasen-Bedeckung maskierte Männer in das Geschäft in der Schönhauser Allee gekommen sein und die Herausgabe von Geld gefordert haben, einer mit einer Schusswaffe in der Hand, einer mit einem Messer und einer mit einem Nothammer. Während der Bewaffnete dann zwei Schüsse abgegeben haben soll, soll der Zweite mit dem Nothammer zwei Kühlschrankverglasungen beschädigt haben. Der dritte Tatverdächtige soll währenddessen in die Kasse gegriffen und daraus Geld entwendet haben. Anschließend sei das Trio, das wohl auch Tabakwaren erbeutet haben soll, in unbekannte Richtung geflohen. Der Überfallene blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).