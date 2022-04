Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 0941

Bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht wurden mehrere Personen in Wedding schwer verletzt. Den aktuellen Informationen zufolge befuhr gegen 1 Uhr ein 34-Jähriger mit einem Audi die Müllerstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Platz. Aus noch nicht geklärter Ursache kam es dann auf der Kreuzung Luxemburger Straße / Müllerstraße / Schulstraße zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 24-Jährigen, der mit einem Toyota in Richtung Schulstraße unterwegs war. Der Toyota geriet durch den Aufprall ins Schleudern, rammte ein Fußgängergitter und erfasste auf dem Gehweg einen 20-jährigen Fußgänger. Nach weiteren Kollisionen, unter anderem mit einem Verkehrszeichenmast, kam der Pkw schließlich in einem Imbiss am Leopoldplatz zum Stehen. Der Audi-Fahrer kam mit Brustverletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde bei ihm auch eine Blutentnahme durchgeführt, da sein Atemalkoholtest zuvor etwas über 0,1 Promille ergab. Der Toyota-Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer erlitten schwere Schädelverletzungen, die zu stationären Aufnahmen in einem Krankenhaus führten. Auch bei dem 24-jährien Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da Verdachtsmomente vorlagen, dass eine Rauschmittelbeeinflussung vorliegen könnte. Der erfasste 20-jährige Fußgänger konnte nach einer ambulanten Versorgung seiner leichten Armverletzung am Unfallort seinen Weg wieder fortsetzen. Beide Unfallfahrzeuge wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und zur Verkehrsunfallaufnahme bis 4.30 Uhr gesperrt. Mit den Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wurde das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) betraut.