Rollerfahrer schwer verletzt

Nr. 0939

Der Fahrer eines Kleinkraftrades wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg schwer verletzt. Nach den bisherigen Aussagen und Ermittlungen soll der 43-Jährige gegen 17 Uhr mit einem Motorroller einer Leihfirma die Martin-Luther-Straße von der Motzstraße kommend in Richtung Winterfeldtstraße befahren haben. Als der Zweiradfahrer dann den Fahrstreifen gewechselt haben soll, kam es zu einer Kollision mit dem Pkw einer 20-Jährigen, die mit einem Mercedes in gleicher Richtung unterwegs war. Der Mopedfahrer stürzte und zog sich dabei schwere innere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Mercedesfahrerin erlitt einen Schock, verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte wurde mit den weiteren Ermittlungen betraut.