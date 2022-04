Nr. 0938

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Wilmersdorf wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 13.15 Uhr der 81-jährige Fahrer eines VW die Laubacher Straße von der Detmolder Straße kommend in Richtung Hanauer Straße und erfasste die 78-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn. Durch den Aufprall wurde die Seniorin gegen einen geparkten BMW geschleudert. Die Passantin erlitt schwere Verletzungen an den Beinen, Armen und am Rumpf und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 (West) übernahm am Unfallort die Ermittlungen zum Unfallhergang. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Laubacher Straße zwischen Fehlerstraße und Burgunder Straße bis kurz vor 17 Uhr gesperrt.