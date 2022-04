Seniorin beraubt

Nr. 0937

Über ihren Hausnotruf alarmierte gestern Nachmittag eine Seniorin die Polizei zu ihrer Wohnung in Wedding. Nach den Angaben der 87-Jährigen klingelte es gegen 15.15 Uhr an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Togostraße. Als sie die Tür öffnete, sollen zwei Männer davorgestanden haben, einer mit einem Paket in der Hand. Da ihr die Situation nicht geheuer vorkam, habe sie die Tür wieder schließen wollen. Darauf seien die beiden Unbekannten in ihre Wohnung eingedrungen und hätten sie mit Gewalt zu Boden gebracht. Auf dem Boden liegend habe sie ihren Hausnotrufknopf, den sie am Körper trug, betätigt und einen Hilfsdienst alarmiert. Daraufhin sollen die beiden Männer von ihr abgelassen haben und seien in unbekannte Richtung aus der Wohnung geflüchtet. Während der Anzeigenerstattung stellte die alte Dame fest, dass mehrere Ringe fehlten. Die Seniorin erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Unterarmen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern an und wurden durch die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.