Nr. 0936

Gestern Nachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Lkw auf einem Industriegelände in Tegel alarmiert. Gegen 15 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Firma auf dem Gelände in der Flohrstraße Flammen an dem Lastwagen, der mit der Front in Richtung einer Lagerhalle abgestellt war. Das Feuer griff auf das Gebäude über und beschädigte die Fassade und die Dämmung. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen