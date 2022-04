Festnahme eines mutmaßlichen Autodiebes

Nr. 0935

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte, die extra zur Bekämpfung von Kraftfahrzeug-Diebstahlstaten eingesetzt waren, einen mutmaßlichen Autodieb in Hellersdorf fest. Gegen 3 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte in der Maxie-Wander-Straße Ecke Etkar-André-Straße einen Mann, der plötzlich einen Transporter startete und losfuhr. Zwei weitere, unbekannt gebliebene Personen entfernten sich in diesem Zusammenhang vom Ort. Als die Einsatzkräfte den Transporter daraufhin stoppten, stieg der Mann aus und versuchte zu Fuß zu flüchten. Sie holten ihn jedoch nach kurzer Nacheile ein und nahmen ihn fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass offenbar dieselben Männer versuchten, zuvor einen weiteren Transporter in der Maxie-Wander-Straße zu entwenden. Dort konnten frische Aufbruchspuren festgestellt werden, ein Öffnen gelang jedoch nicht. Der Festgenommene Mann im Alter von 31 Jahren wurde der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Er soll im weiteren Verlauf einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.