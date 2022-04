Nr. 0933

Gestern Nachmittag kam es in Zehlendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 21-jährige Autofahrerin gegen 17.30 Uhr im Lupsteiner Weg in Richtung Andréezeile, als ein 10-Jähriger auf seinem Rad, von dem rechtsseitig einmündenden Geh- und Radweg auf die Fahrbahn fuhr und von dem Wagen erfasst wurde. Durch die Kollision stürzte der Junge mit dem Fahrrad zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf. Er wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Die Verkehrsermittlerinnen und Verkehrsermittler der Polizeidirektion 4 (Süd) haben die Unfallbearbeitung übernommen.