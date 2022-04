Dieb in Wohnung angetroffen - Festnahme

Nr. 0931

In Staaken verschaffte sich gestern Mittag ein Dieb über eine offene Terrassentür Zugang zu der Wohnung einer 49-Jährigen und wurde von dieser überrascht. Gegen 12.50 Uhr kam die Frau nach einer Gassirunde mit ihrem Hund in ihre Erdgeschosswohnung in der Schulstraße zurück, als sie dort plötzlich einen ihr unbekannten Mann entdeckte, der gerade dabei war, diverse Schränke zu durchwühlen. Die Frau verließ umgehend ihre Wohnung, schloss die Tür ab und alarmierte die Polizei. Der Dieb verließ die Wohnung über die Terrasse und flüchtete durch den Garten zu einem Fahrzeug, in dem ein weiterer Mann wartete. Das Fahrzeug entfernte sich, konnte aber wenig später von Polizeikräften gestoppt werden. Die beiden 21 und 38 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen und für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Beide sind bereits aufgrund von Diebstahls- und Einbruchstaten bekannt.