Nr. 0930

In der vergangenen Nacht wurden vier Jugendliche in Mitte festgenommen. Gegen 1.40 Uhr alarmierte die BVG die Polizei zum U-Bahnhof Brandenburger Tor. Dort wurden kurz zuvor vier Jugendliche dabei beobachtet, wie sie gewaltsam in einen geschlossenen Kiosk auf einer Zwischenebene eindrangen und Tabakwaren und alkoholische Getränke in ihren Rucksäcken verstauten. Eintreffende Einsatzkräfte des Zentralen Objektschutzes und Kräfte von Einsatzhundertschaften nahmen das Quartett auf dem Bahnhof fest. Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden 14-Jährigen und ihre 15 und 16 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter, hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.