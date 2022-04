Nr. 0922

Heute Morgen erlitt ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Steglitz schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 69-jähriger Autofahrer gegen 8.45 Uhr aus einem Parkhafen in der Wrangelstraße in den Fließverkehr gefahren sein und erfasste dabei einen 49-jährigen Mofafahrer, der die Wrangelstraße in Richtung Rothenburgstraße befuhr. In der Folge des Zusammenstoßes stürzte der Kradfahrer und erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Die Verkehrsermittlerinnen und Verkehrsermittler der Polizeidirektion 4 (Süd) haben die Unfallbearbeitung übernommen.