Nr. 0921

Bei einem Verkehrsunfall in Schmargendorf wurde heute früh eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 62-Jährige gegen 6.45 Uhr die Teplitzer Straße vom Roseneck kommend in Richtung Taunusstraße. Als der 46-jährige Fahrer eines am rechten Fahrbahnrand haltenden Transporters die Fahrertür geöffnet habe, soll die Radfahrerin gegen die Tür geprallt und gestürzt sein. Dabei zog sich die 62-Jährige einen Knochenbruch an einem Fuß zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.