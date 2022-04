Drogenhändler auf frischer Tat festgenommen

Nr. 0920

Polizisten nahmen gestern Mittag zwei Männer in Neukölln fest. Gegen 13.30 Uhr bemerkten die Fahnder auf der Ulsterstraße eine Limousine, deren Fahrer am rechten Fahrbahnrand hielt und anschließend telefonierte. Kurz darauf verließ ein weiterer Mann ein Mehrfamilienhaus an der Ulsterstraße und stieg über die Beifahrerseite in den Wagen ein. Bei sich trug der Mann eine gefüllte Tüte. Da der Verdacht des Drogenhandels bestand, traten die Polizeibeamten an den Wagen heran und nahmen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 22 und 28 Jahren fest. In der Tüte fanden sie rund 20 Beutelchen mit Marihuana, im Auto darüber hinaus Geld, ein weiteres Beutelchen mit Marihuana sowie einen Beutel mit Mikroreagenzgefäßen in denen sich mutmaßliches Kokain befand. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen fanden die Einsatzkräfte weitere Beweismittel, unter anderem rund ein Kilogramm Marihuana, über 100 weitere gefüllte Mikroreagenzgefäße sowie Bargeld, bevor sie die beiden mutmaßlichen Drogenhändler in einen Polizeigewahrsam brachten. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handels mit Drogen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.