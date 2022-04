Nr. 0919

In Kreuzberg brannten heute früh mehrere geparkte Fahrzeuge. Gegen 5.20 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Baruther Straße Flammen an einem am Fahrbahnrand abgestellten Renault-Transporter und alarmierte die Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten den brennenden Transporter und Flammen an drei weiteren Pkw, auf die das Feuer übergegriffen hatte. Zeitgleich stellten die Einsatzkräfte auf dem gegenüberliegenden Gehweg einen angebrannten E-Scooter sowie brennenden Müll fest, der ebenfalls abgelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.