Schwerer Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Nr. 0917

Heute Morgen ereignete sich in Britz ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand bog ein 55-Jähriger gegen 8.30 Uhr mit seinem Wagen vom Buckower Damm nach links in den Schlosserweg ab. Auf Höhe der Busspur kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Auto einer 37-Jährigen, die die Busspur in Fahrtrichtung stadteinwärts befahren hatte. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Frau gegen den Wagen eines 44-Jährigen geschleudert und es entstand erheblicher Sachschaden. Die 37-Jährige hatte noch zwei Mädchen im Alter von 8 und 11 Jahren im Auto, die beide unter dem Einfluss des Erlebten standen und zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus kamen. Die Fahrerin selbst erlitt Schmerzen am Oberkörper, die sie jedoch zunächst nicht behandeln ließ. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.