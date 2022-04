Unbekannter greift Frau in Bus an

Nr. 0916

Eine versuchte gefährliche Körperverletzung in einem Doppeldecker-Bus der Berliner Verkehrsbetriebe in Kreuzberg zeigte heute Morgen eine 52-jährige Frau mit türkischer Staatsangehörigkeit an. Sie sei gegen 5.15 Uhr mit der Linie M 29 unterwegs gewesen, als sie etwa auf Höhe des U-Bahnhofs Moritzplatz ein unbekannter Mann im Bus zunächst nach ihrer Nationalität gefragt und anschließend versucht habe, ihr den Sicherungsdraht eines in dem Fahrzeug angebrachten Nothammers um den Hals zu wickeln. Herbeieilende Fahrgäste hätten den Tatverdächtigen von weiteren Angriffen abgehalten, woraufhin dieser vom unteren in den oberen Teil des Busses gewechselt sei. Der Unbekannte soll nach einer Unterredung mit dem Busfahrer noch weiter mitgefahren und der Frau, die am Wittenbergplatz ausstieg, kurzzeitig gefolgt sein. Ein Zeuge soll den Mann dann daran gehindert haben, der Frau weiter nachzulaufen. Anschließend habe sich der Tatverdächtige entfernt. Die 52-Jährige blieb unverletzt, steht allerdings deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen.