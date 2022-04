Mann bei Überfall schwer verletzt

Nr. 0915

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einem Überfall in Lichterfelde schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 58-jähriger Mann gegen 0.40 Uhr an der Bushaltestelle Appenzeller Straße in der Goerzallee, als sich ihm drei Unbekannte näherten. Das Trio entwendete dem Mann seine Musikbox, der sich mit lautem Rufen wehrte. Infolgedessen habe einer der drei Unbekannten ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Überfallene erlitt Platz- und Schürfwunden am Kopf sowie einen Nasenbeinbruch und wurde von alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Dem Trio gelang mit dem Diebesgut die Flucht in unbekannte Richtung. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.