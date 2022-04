Fußgänger angefahren und geflüchtet

Nr. 0914

Gestern Nachmittag fuhr eine bisher unbekannte Person mit einem Auto einen Fußgänger in Rudow an. Nach bisherigem Ermittlungsstand bog das Fahrzeug gegen 15.25 Uhr an der ampelgeregelten Kreuzung Stubenrauchstraße/ Neuköllner Straße/ Zwickauer Damm nach rechts, von der Stubenrauchstraße kommend, in die Neuköllner Straße ein. Dabei fuhr der oder die Unbekannte einen 59-Jährigen, der an einem Rollator lief, an, der zu diesem Zeitpunkt die Neuköllner Straße in Richtung Stubenrauchstraße überquerte. Gemäß Zeugenangaben soll der Fußgänger die Straße bei grünem Ampellicht überquert haben. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Rumpf und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Verletzten kümmerte. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall und insbesondere zu der Person am Steuer des Fahrzeugs, hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.