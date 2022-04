Festnahmen nach Raub

Nr. 0912

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend in Weißensee zwei mutmaßliche Räuber fest. Nach bisherigem Kenntnisstand forderten zwei bis dato Unbekannte gegen 20.50 Uhr in der Pistoriusstraße von einem 17-Jährigen Wertgegenstände und zeigten dazu eine im Hosenbund getragene Schusswaffe vor. Anschließend entwendeten sie das Handy des Jugendlichen sowie ein Basecap. Da der Überfallene, der unverletzt blieb, versuchte Hilfe zu holen, ließ das Duo von ihm ab und flüchtete. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeieinsatzkräfte suchten die weitere Umgebung ab und stießen in der Rennbahnstraße/ Romain-Rolland-Straße auf zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 20 Jahren, die festgenommen wurden. Das entwendete Handy wurde in unmittelbarer Nähe des Festnahmeortes aufgefunden. Eine Schusswaffe hatte keiner der beiden dabei. Das Duo wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.