Fahrgast schwer verletzt

Nr. 0907

Gestern Mittag ist in Wilmersdorf ein Fahrgast eines Busses schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein 59-jähriger Busfahrer gegen 12.35 Uhr mit einem Linienbus an der Bushaltestelle U Adenauerplatz am rechten Fahrbahnrand und wollte sich in östlicher Fahrtrichtung in den Fließverkehr auf dem Kurfürstendamm einfädeln. Als der Busfahrer beim Anfahren auf die Busspur wechselte, vollzog ein 50-jähriger Autofahrer einen Fahrstreifenwechsel vom linken Fahrstreifen über die Busspur auf den rechten Fahrstreifen. In der Folge musste der Fahrer des Busses eine Gefahrenbremsung durchführen, wobei eine 69-jährige Frau rückwärts die Vordertreppe des doppelstöckigen Busses hinunterfiel und schwere Verletzungen erlitt. Es kam zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau mit Kopf-, Schulter- und Wirbelsäulenverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos fuhr auf dem Kurfürstendamm in östliche Richtung weiter und konnte an Hand des Autokennzeichens im Nachgang ermittelt werden. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.