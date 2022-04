Nr. 0906

In einem Polizeigewahrsam in Mitte hat ein eingebrachter Mann versucht, sich das Leben zu nehmen.

Ein Mitarbeiter sah den Mann, im Rahmen seines regelmäßigen Rundganges, bewusstlos in der Zelle liegen. Offensichtlich hatte sich der Mann mit seiner Jogginghose den Hals zugeschnürt. Der Mitarbeiter löste die unverzüglich vom Hals des Betroffenen, woraufhin dieser das Bewusstsein wiedererlangte und kurz darauf von den Rettungskräften eines hinzugerufenen Rettungswagens zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus kam.