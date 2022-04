Nr. 0905

Ein Unbekannter bedrohte gestern Abend einen Angestellten eines Supermarktes in Altglienicke. Gegen 21 Uhr betrat der Mann die Filiale einer Handelskette an der Schönefelder Chaussee, ging zum Kassenbereich, bedrohte den 22-jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Mit der Beute in der Hand flüchtete der Rechtsbrecher anschließend in Richtung Lutz-Schmidt-Straße. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachtes der räuberischen Erpressung.