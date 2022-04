Nr. 0903

Aus einer Gruppe von sechs bis acht Personen heraus wurde ein Mann gestern Nachmittag in Reinickendorf attackiert und verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die Gruppe Männer gegen 15.20 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache auf einer Tankstelle in der Ollenhauer Straße auf den 22-Jährigen eingeschlagen haben. Als der Mann stürzte, traten die Unbekannten auf ihn ein und flüchteten anschließend in zwei Gruppen von der Tankstelle. Der 22-Jährige kam wegen einer erlittenen Kopfverletzung mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).