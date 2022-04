Nr. 0904

Mit der Veröffentlichung von Bildern und einem Video fahndet die Polizei Berlin nach drei Tatverdächtigen zu einem schweren Diebstahl aus einem Pkw in den Mittagstunden des 7. März 2022. Die unbekannt gebliebenen Männer schlugen gegen 12.15 Uhr die Heckscheibe eines geparkten Pkws in der Bayreuther Straße 44 ein und entwendeten Wertgegenstände aus dem Kofferraum des Fahrzeugs. Anschließend entfernten sich die Gesuchten mit einem dunklen Kombi in unbekannte Richtung. Der dabei entstandene hohe Vermögensschaden ist im unteren sechsstelligen Bereich angesiedelt.