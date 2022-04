Nr. 0902

Bei einem Verkehrsunfall in Johannisthal wurde heute Vormittag ein 71-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer gegen 10.45 Uhr mit seinem Audi die Louis-Blériot-Straße. Als er nach rechts in den Groß-Berliner Damm abbiegen wollte, stieß er mit dem von rechts auf dem Radweg kommenden Senior zusammen, der dadurch mit dem Rad stürzte und sich schwere Verletzungen am Kopf und Rumpf zuzog. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Pkw-Fahrer ergab einen Wert von 0 Promille. Die Ermittlungen, insbesondere zum Hergang des Unfalls, führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).